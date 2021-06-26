أفادت مصادر بأن المدير الفني البرتغالي لفريق الهلال، ليوناردو جارديم، سيصل خلال الأيام القليلة المقبلة؛ لتسلم مهمة قيادة الفريق استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.
وأشارت المصادر، وفقًا لـ”الرياضية”، إلى أن مجلس إدارة نادي الهلال ينتظر حسم جارديم مصير اللاعبين المعارين في الموسم الماضي: منصور البيشي، ذعار العتيبي، رياض الغامدي، محمد الناصر، محمد الكنيدري ونواف شراحيلي من تمديد إعارتهم أو منحهم فرصة للمشاركة في معسكر الفريق.
وأعلن نادي الهلال، في وقت سابق، توقيع مجلس إدارته برئاسة فهد بن نافل، عقدًا مع البرتغالي ليوناردو جارديم؛ لقيادة فريقه لمدة موسم رياضي واحد مع أفضلية التمديد لموسم آخر.