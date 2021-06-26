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اخبار رياضية > “الخراشي” يُعلق على استدعاء ثلاثي “الهلال” للمنتخب الأولمبي
26/06/2021   3:06 م

“الخراشي” يُعلق على استدعاء ثلاثي “الهلال” للمنتخب الأولمبي

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أشاد مدرب المنتخب الوطني السابق، محمد الخراشي، بقرار مدرب المنتخب الأولمبي، سعد الشهري باستدعاء ثلاثي الهلال سلمان الفرج، ياسر الشهراني وسالم الدوسري للمشاركة بأولمبياد طوكيو.

وقال الخراشي، وفقًا لـ”الرياضية”:”لو كنت مكان الشهري لاستدعيت الثلاثي نفسه”، مُعللًا رأيه بـ:”هم الأبرز في مراكزهم بين اللاعبين السعوديين ويمتلكون خبرات يحتاجها المنتخب الأولمبي”.

وأتم مدرب المنتخب الوطني السابق، تصريحاته باستبعاد تعرض الثلاثي للإرهاق من ضغط المباريات بتواجدهم بصفوف المنتخب الأولمبي.

وكانت قرعة الأولمبياد قد أوقعت المنتخب الوطني في مجموعة تضم منتخبات: البرازيل، ألمانيا وساحل العاج.

“الخراشي” يُعلق على استدعاء ثلاثي “الهلال” للمنتخب الأولمبي

اخبار رياضية
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