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اخبار رياضية > الكشف عن التفاصيل المالية في صفقة ضم الأهلي لـ”دانكلير”
26/06/2021   3:06 م

الكشف عن التفاصيل المالية في صفقة ضم الأهلي لـ”دانكلير”

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كشفت مصادر عن التفاصيل المالية لصفقة ضم النادي الأهلي للمدافع البرازيلي دانكلير من صفوف أوساكا الياباني.

وأشارت المصادر وفقًا لـ “الرياضية”، إلى أن النادي الأهلي سيمنح لاعبه صاحب الـ 29 عامًا مليوني دولار خلال عامين.

وأتمت المصادر ذاتها تصريحاتها بالتنويه إلى أن النادي الأهلي لن يُقدم أي مقابل مادي لنادي أوساكا الياباني الذي خالص اللاعب ماليًا.

وكان النادي الأهلي، قد أعلن مساء يوم أمس (الجمعة)، إنهاء إجراءات التعاقد مع المدافع البرازيلي دانكلير بيريرا ـ صاحب الـ ٢٩ عامًا ـ؛ لتدعيم فريقه في الموسم المقبل.

الكشف عن التفاصيل المالية في صفقة ضم الأهلي لـ”دانكلير”

اخبار رياضية
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