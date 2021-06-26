أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات إحباط محاولة لتهريب كميات كبيرة من أقراص الإمفيتامين المخدر قادمة من لبنان.
وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، الرائد محمد النجيدي، أن المتابعة الأمنية أسفرت عن إحباط تهريب 14.4 مليون قرص إمفيتامين مخدر، حيث تم ضبطها بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بميناء جدة الإسلامي، وكانت مخفاة داخل شحنة ألواح حديدية قادمة من لبنان. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أنه تم القبض على مواطن بمنطقة الرياض، بعد ثبوت مشاركته في محاولة التهريب، مؤكدًا أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته للنيابة العامة.
إحباط محاولة تهريب (14.4) مليون قرص إمفيتامين مخدر مخفية داخل ألواح حديدية قادمة من لبنان.#الحرب_على_المخدرات pic.twitter.com/KTCsmL1e6T
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) June 26, 2021