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أخبار محلية > “أبشر” تحذر من التعامل مع المواقع المشبوهة
28/06/2021   10:32 م

“أبشر” تحذر من التعامل مع المواقع المشبوهة

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نوّهت منصة أبشر الإلكترونية، اليوم (الإثنين)، المستخدمين إلى عدم التعامل مع المواقع المشبوهة، والتي تدّعي تقديم خدمات إلكترونية عبر صفحات مزيفة.

وشدّدت على وجوب التأكد من صحة الروابط عند استخدام المنصة، حيث يمكن الوصول إليها عبر الرابط، وكذلك الوصول لبوابة وزارة الداخلية.

كما دعت “أبشر” المستخدمين إلى الحذر من محاولات التحايل من قِبل تلك الجهات المشبوهة، عبر روابط مزيفة لصفحة دخول المنصة، لغرض الحصول على بيانات المواطنين والمقيمين واستغلالها.وفق “أخبار 24”.

يذكر أن المنصة قدّمت خلال مسيرتها منذ إطلاقها، أكثر من 279 خدمة إلكترونية استهدفت ما يزيد على 20 مليون مستخدم مفعل.

“أبشر” تحذر من التعامل مع المواقع المشبوهة

أخبار محلية
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