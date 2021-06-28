شاركت طائرات الإطفاء التابعة لشركة أرامكو في إخماد حرائق جبال الصلب بمنطقة عسير، والتي امتدت إليها من متنزه الجرة.
وأوضحت مصادر لـ”أخبار 24″ أنه في الساعة الثالثة من عصر اليوم (الإثنين) شاركت طائرات فريق الدعم التابعة لشركة أرامكو في الرش المتتابع للمنطقة المتبقية من حريق جبال الصلب، التي كان من الصعب الوصول إليها.
وأضافت، أن فرق الدفاع المدني سيطرت بشكل كبير على الحريق بمساندة طائرات شركة أرامكو والفرق التطوعية، دون أي أضرار جسدية.
تجدر الإشارة إلى أن إمارة منطقة عسير قد أوضحت يوم (الجمعة) الماضي أن أعمال المكافحة مستمرة من قِبل فِرق الدفاع المدني، بمشاركة عدد من الجهات والمتطوعين بالمنطقة، وفق تطبيق خطط الدعم المناطقي للدفاع المدني بالقوى البشرية والآلية، وذلك بمتابعة مستمرة من الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير.