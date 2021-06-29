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اخبار رياضية > الاتحاد يطلب من النصر ضم حمدالله في صفقة تبادلية
29/06/2021   10:40 م

الاتحاد يطلب من النصر ضم حمدالله في صفقة تبادلية

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كشفت مصادر، اليوم (الثلاثاء) عن آخر تطورات مفاوضات نادي الاتحاد، مع نظيره النصر بشأن التعاقد مع الهداف المغربي، عبدالرزاق حمدالله.

ويتطلع نادي الاتحاد وفقًا لـ”كووورة” لضم عبد الرزاق حمد الله من النصر، في صفقة تبادلية، مقابل رحيل حارس مرمى الفريق، فواز القرني.

وأضافت المصادر أن إدارة الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، تقدمت بطلب شراء المدة المتبقية من عقد حمد الله مع النصر، ردًا على طلب الأخير، ضم القرني، وتنتظر الرد النهائي.

ويرغب الاتحاد في ضم حمدالله في ظل إنهاء عقد المهاجم الصربي ألكسندر بريجوفيتش والذي توصل لاتفاق مع ناديه على إنهاء العقد المتبقي منه موسمان بعد تراجع مستوياته الفترة الماضية، فيما يرغب النصر في ضم حارس مرمى لتعويض رحيل الأسترالي، برادلي جونز.

الاتحاد يطلب من النصر ضم حمدالله في صفقة تبادلية

اخبار رياضية
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