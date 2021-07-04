رسميا.. “التعاون” ينهي عقد مهاجمه السنغالي “ساني”

أعلن مجلس إدارة نادي التعاون، رسمياً، عن رحيل المهاجم السنغالي عبدالله ساني، عن الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وقررت إدارة نادي التعاون، إلغاء عقد المهاجم “ساني”، وذلك لعدم الحاجة لخدماته مع الفريق بالموسم الرياضي الجديد (2021-2022).
وأشار النادي في بيان رسمي، إلى أن الإدارة وقعت مع اللاعب السنغالي، اتفاقية إنهاء العقد بين الطرفين مقدمةً الشكر للاعب على الفترة التي قضاها مع الفريق. وفق “أخبار 24”.
وكان التعاون قد تعاقد مع “ساني” في فترة الانتقالات الصيفية العام 2020، وذلك عندما كان الكاميروني لياندر تاوامبا على وشك الرحيل بعدما رفض تفعيل خيار تمديد عقده حينها.
📃 #التعاون يُلغي عقد السنغالي “عبدالله ساني” pic.twitter.com/wuzLRTE3a0
— نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) July 3, 2021