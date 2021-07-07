بالفيديو.. استبدال الكتب الورقية واستخدام الإلكترونية بين مؤيد ومعارض.. ما رأيك أنت؟

تباينت الآراء حول استبدال الكتب الورقية واستخدام الإلكترونية محلها بين مؤيد ومعارض، خصوصاً بعد صدور قرار التحول الرقمي الذي شمل القطاعات التعليمية تزامناً مع جائحة كورونا.
وتناول مختصون وتربويون، وفقاً لقناة الإخبارية، انعكاسات قرار الاستغناء عن الكتب الورقية واستبدال الإلكترونية بها سلباً وإيجاباً على الطلاب وأولياء الأمور والعملية التعليمية، في ظل التأخر السنوي في طباعة وتوزيع الكتب.
كما طالب العديد من الباحثين والمهتمين بالشأن التعليمي في وزارة التعليم؛ بسرعة التحرك نحو ثقافةٍ رقميةٍ موحدة، وأن يتم دمجها داخل المناهج الدراسية المختلفة، وذلك بعد ظهور وانتشار مفهوم المنهج الرقمي. وفق “أخبار 24”.
فيديو | تباين الآراء حول استبدال الكتب المدرسية بالإلكترونية بين مؤيد ومعارض#عين_الخامسة#الإخبارية pic.twitter.com/2QfRYrlmsh
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 7, 2021