نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. استبدال الكتب الورقية واستخدام الإلكترونية بين مؤيد ومعارض.. ما رأيك أنت؟
07/07/2021   11:08 م

بالفيديو.. استبدال الكتب الورقية واستخدام الإلكترونية بين مؤيد ومعارض.. ما رأيك أنت؟

+ = -
352

تباينت الآراء حول استبدال الكتب الورقية واستخدام الإلكترونية محلها بين مؤيد ومعارض، خصوصاً بعد صدور قرار التحول الرقمي الذي شمل القطاعات التعليمية تزامناً مع جائحة كورونا.

وتناول مختصون وتربويون، وفقاً لقناة الإخبارية، انعكاسات قرار الاستغناء عن الكتب الورقية واستبدال الإلكترونية بها سلباً وإيجاباً على الطلاب وأولياء الأمور والعملية التعليمية، في ظل التأخر السنوي في طباعة وتوزيع الكتب.

كما طالب العديد من الباحثين والمهتمين بالشأن التعليمي في وزارة التعليم؛ بسرعة التحرك نحو ثقافةٍ رقميةٍ موحدة، وأن يتم دمجها داخل المناهج الدراسية المختلفة، وذلك بعد ظهور وانتشار مفهوم المنهج الرقمي. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. استبدال الكتب الورقية واستخدام الإلكترونية بين مؤيد ومعارض.. ما رأيك أنت؟

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885162908.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.