“الوطني للتخصيص” يعلن بيع الأصول ونقل الملكية بشركتي مطاحن الدقيق الثانية والرابعة.. وهؤلاء المشترون

أعلن المركز الوطني للتخصيص والمؤسسة العامة للحبوب، اليوم (الثلاثاء)، عن بيع شركتي المطاحن الثانية والرابعة ضمن المرحلة الأخيرة من عملية تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق.
يأتي ذلك عبر طرح كامل الحصص في شركات المطاحن لمستثمرين استراتيجيين مؤهلين من القطاع الخاص، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، وذلك بمقر الوزارة بالرياض.
يشار إلى أن عملية البيع لشركة المطاحن الثانية قد تمت لتحالف شركة أبناء عبدالعزيز العجلان للاستثمار التجاري والعقاري وشركة الراجحي الدولية للاستثمار وشركة نادك وشركة أولام العالمية، بناء على عرضه المالي، والبالغ 2.1 مليار ريال، وهو العرض المالي الأعلى المقدم لهذه الشركة. وفق “أخبار 24”.
كما تم بيع شركة المطاحن الرابعة لتحالف آلانا الدولية وشركة أسواق عبد الله العثيم والشركة المتحدة لصناعة الأعلاف، بناء على عرضه المالي، والبالغ 859 مليون ريال، وهو العرض المالي الأعلى المقدم لهذه الشركة.