متخصص: هناك ارتفاع في أسعار السيارات بالسوق المحلي 10% عن باقي دول الخليج.. وهؤلاء هم السبب

استعرض نائب رئيس لجنة السيارات بالغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية يوسف الناصر، اليوم الجمعة، أسباب ارتفاع أسعار السيارات بالسوق المحلي بمقدار يصل إلى 10% مقارنة بباقي دول الخليج.
وأوضح، خلال حديثه لبرنامج “120” على قناة “الإخبارية”، أن هناك تكلفة أعلى للسيارات في السوق المحلي مقارنة بنظرائه في دول الخليج العربي، خاصة مع إضافة ضريبة الـ15%، مرجعًا لجوء بعض الأشخاص لاستيراد سيارات من الخارج إلى رغبتهم في الحصول على سعر مناسب.
وأشار إلى أن الأشخاص الذين يستوردون السيارات من الخارج يسعون أيضًا للبحث عن مستوى أعلى من نظافة السيارة وجودتها، لا سيما أن المركبات المستوردة من الدول المجاورة تتمتع بحالة جيدة بسبب جودة الطرق وقصر مسافاتها، مشيرًا إلى أن الطرق الطويلة عادة ما تستهلك السيارة. وفق “أخبار 24”.
وذكر الناصر أن الوكلاء هم السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار السيارات، موضحًا أن هناك تنافسية عالية بين الوكلاء في دول الخليج، وهو ما يضطرهم للاحتفاظ بهامش ربح بسيط، كما أنهم يعتمدون على التصدير بشكل رئيسي، وهو ما يمكنهم من تخفيض هامش الربح من 20% إلى 5%.
فيديو | نائب رئيس لجنة السيارات بـ #الغرفة_التجارية لـ #برنامج_120: هناك ارتفاع في أسعار السيارات بالسوق المحلي 10% عن باقي دول الخليج والوكلاء هم سبب الارتفاع #الإخبارية pic.twitter.com/Nr9e4IPvIf
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 16, 2021