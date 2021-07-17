نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > متخصص: هناك ارتفاع في أسعار السيارات بالسوق المحلي 10% عن باقي دول الخليج.. وهؤلاء هم السبب
17/07/2021   8:14 ص

متخصص: هناك ارتفاع في أسعار السيارات بالسوق المحلي 10% عن باقي دول الخليج.. وهؤلاء هم السبب

+ = -
391

استعرض نائب رئيس لجنة السيارات بالغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية يوسف الناصر، اليوم الجمعة، أسباب ارتفاع أسعار السيارات بالسوق المحلي بمقدار يصل إلى 10% مقارنة بباقي دول الخليج.

وأوضح، خلال حديثه لبرنامج “120” على قناة “الإخبارية”، أن هناك تكلفة أعلى للسيارات في السوق المحلي مقارنة بنظرائه في دول الخليج العربي، خاصة مع إضافة ضريبة الـ15%، مرجعًا لجوء بعض الأشخاص لاستيراد سيارات من الخارج إلى رغبتهم في الحصول على سعر مناسب.

وأشار إلى أن الأشخاص الذين يستوردون السيارات من الخارج يسعون أيضًا للبحث عن مستوى أعلى من نظافة السيارة وجودتها، لا سيما أن المركبات المستوردة من الدول المجاورة تتمتع بحالة جيدة بسبب جودة الطرق وقصر مسافاتها، مشيرًا إلى أن الطرق الطويلة عادة ما تستهلك السيارة. وفق “أخبار 24”.

وذكر الناصر أن الوكلاء هم السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار السيارات، موضحًا أن هناك تنافسية عالية بين الوكلاء في دول الخليج، وهو ما يضطرهم للاحتفاظ بهامش ربح بسيط، كما أنهم يعتمدون على التصدير بشكل رئيسي، وهو ما يمكنهم من تخفيض هامش الربح من 20% إلى 5%.

متخصص: هناك ارتفاع في أسعار السيارات بالسوق المحلي 10% عن باقي دول الخليج.. وهؤلاء هم السبب

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885164457.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.