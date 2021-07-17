التقطت قبل أكثر من 140 عامًا.. صورة نادرة للحجاج في الحرم المكي

نشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم (السبت)، صورة نادرة لوجود الحجاج بالحرم المكي تعود لعام 1297هـ، أي قبل أكثر من 140 عامًا.
وأظهرت الصورة وجود عدد كبير من الحجاج في صحن الطواف وساحات الحرم يؤدون مناسك الحج، كما أظهرت منظراً للمنازل القديمة حول المسجد الحرام قبل التوسعة.
يذكر أن وزارة الحج والعمرة، أعلنت قصر أداء مناسك الحج لهذا العام 1442هـ، على المواطنين والمقيمين داخل المملكة فقط، بإجمالي 60 ألف حاج، وذلك في ظل ما يشهده العالم من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا وظهور تحورات جديدة له.
#صورة | مشهد من تواجد الحجاج بـ #المسجد_الحرام لعام 1297هـ.#بسلام_آمنين pic.twitter.com/8k6jx1swTo
— رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) July 17, 2021
وفق “أخبار 24”.