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أخبار محلية > “المسند” يوضح نطاق تأثير الحالة المطرية الصيفية “تروية” في يومها السادس
19/07/2021   12:30 م

“المسند” يوضح نطاق تأثير الحالة المطرية الصيفية “تروية” في يومها السادس

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توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقا، الدكتور عبدالله المسند، اليوم (الإثنين)، أن تؤثر الحالة المطرية الصيفية “تروية” في يومها السادس على أجزاء من الربع الخالي.

وأوضح المسند أن نطاق التأثير المتوقع للحالة اليوم، يشمل أجزاء من مناطق الرياض ونجران ومكة المكرمة والباحة وعسير، بالإضافة إلى اليمن.

من جهة أخرى، نبّه المسند إلى أن الأيام العشرة الأخيرة من شهر يوليو تكون الأشد حراً خلال العام، يليها العشرة الأوائل من شهر أغسطس، مشيراً إلى استمرار زيادة ساعات الليل ونقص ساعات النهار حتى 21 ديسمبر المقبل.

وفق “أخبار 24”.

“المسند” يوضح نطاق تأثير الحالة المطرية الصيفية “تروية” في يومها السادس

أخبار محلية
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