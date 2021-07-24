بالفيديو.. ممشى السحاب في غابة رغدان يجذب السياح والزوار

يجذب ممشى السحاب في غابة رغدان التي تعد من أهم المناطق السياحية بمنطقة الباحة، العديد من السياح للزوار ومحبي الطبيعة والمغامرة.
وقال نائب المدير التنفيذي محمد الغامدي خلال لقائه مع قناة “الإخبارية”، إن الجسر المعلق طوله يبلغ 100 متر، وارتفاعه من 13 إلى 15 متراً، ويطل على عقبة الباحة وغابة رغدان، لافتاً إلى أن الزائر يخوض تجربة ممتعة وسط الضباب والأمطار.
وعبّر المواطنون والمواطنات الذين خاضوا تجربة المشي على الجسر عن سعادتهم، مشيرين إلى أنه مزوّد بعوامل الأمان اللازمة. وفق “أخبار 24”.
جدير بالذكر أن غابة رغدان تقع على المنحدر الصخري المطل على عقبة الملك فهد بالباحة على ارتفاع يتجاوز 1700 متر، كما أنها تتميز بكثافة أشجارها، وخضرتها ومناخها المعتدل طيلة أيام الصيف.
فيديو | ممشى السحاب في غابة رغدان يستهوي السياح والزوار#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/wLhbRPiYIa
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 23, 2021