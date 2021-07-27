تنبيهات بتدنٍّ في مدى الرؤية بالرياض.. وضباب بالشرقية

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع للمركز الوطني للأرصاد، اليوم (الثلاثاء)، عدة تنبيهات بعوالق ترابية وتدن في مدى الرؤية بعدد من مناطق المملكة، وموجة حارة وأتربة مثارة في أخرى.
وأوضح النظام، أن منطقة الرياض وتحديداً العاصمة والخرج والدلم ورماح، ستشهد عوالق ترابية وتدنياً في مدى الرؤية حتى الساعة التاسعة صباحاً، وكذلك منطقة مكة المكرمة وتضم الخرمة والمويه وتربة ورنية وعسير ستتأثر برياح نشطة وأتربة مثارة تسبب تدنياً في مدى الرؤية حتى الساعة الثامنة مساءً.
ونوه إلى أن أجواء الجبيل والخبر والخفجي والدمام ورأس تنورة بالمنطقة الشرقية ستشهد ضباباً مع تدن في مدى الرؤية الأفقية وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحاً، بينما الأحساء والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا ستشهد موجة حارة وارتفاعاً في درجات الحرارة حتى الساعة الخامسة مساءً. وفق “أخبار 24”.