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أخبار محلية > بالفيديو.. سعوديات يصفن شعورهن بعد انضمامهن للعمل كمضيفات في “الخطوط السعودية”
05/08/2021   8:24 ص

بالفيديو.. سعوديات يصفن شعورهن بعد انضمامهن للعمل كمضيفات في “الخطوط السعودية”

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وصفت عدد من الفتيات السعوديات شعورهن بعد انضمامهن للعمل في شركة الخطوط الجوية السعودية، كمضيفات طيران.

وأكدت الفتيات في تقرير لـ “الإخبارية”، أنهن سعيدات للغاية لتجاوزهن فترة التدريب والعمل كمضيفات طيران، مبينات أن هذه الوظيفة فرصة لهن لزيارة البلدان المختلفة والاطّلاع على الثقافات الأخرى.

وأضفن أنهن تلقين الدعم من ذويهن للعمل في هذه الوظيفة، مشيرات إلى أن إعلان الخطوط السعودية، فتح التوظيف أمام السعوديات للعمل كمضيفات طيران كان بمثابة فرصة لهن. وفق “أخبار 24”.

جدير بالذكر أن شركة الخطوط السعودية قد أعلنت في نهاية عام 2020 الماضي فتح الباب للتقديم لوظيفة مضيفة طيران للسعوديات، ووضعت شروطاً للوظيفة، وهو ما قوبل بترحيب كبير من المواطنات.

بالفيديو.. سعوديات يصفن شعورهن بعد انضمامهن للعمل كمضيفات في “الخطوط السعودية”

أخبار محلية
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