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أخبار محلية > بالفيديو.. “أمن الدولة” و”اعتدال” يحذّران شباب المملكة من الانسياق وراء الفكر المتطرف
05/08/2021   8:24 ص

بالفيديو.. “أمن الدولة” و”اعتدال” يحذّران شباب المملكة من الانسياق وراء الفكر المتطرف

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حذّرت رئاسة أمن الدولة، اليوم (الأربعاء)، شباب المملكة من الانسياق وراء الفكر المتطرف، وذلك من خلال فيديو قصير يرصد مراحل السقوط في هذا المستنقع.

وبيّنت عبر الفيديو خطورة استغلال الجهات المعادية لصغار السن لبث الأفكار المتطرفة فيهم، بطرق مختلفة مباشرة وغير مباشرة، حيث يبدأ الأمر بتلبية الفضول وينتهي باعتناق تلك الأفكار الخبيثة.

وأشارت إلى أن تلك الجهات المعادية تستغل حماس الشباب ونقاط الضعف لديهم، جاعلين منهم أداة لتنفيذ الجرائم والمخططات الإرهابية عبر تحريضهم واستثارة الدافع الديني لديهم من خلال أفكار مغلوطة ومحرفة.

من جهته، قال الأمين العام للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف “اعتدال” منصور الشمري، إن هناك تيارات متطرفة تحاول استقطاب صغار السن، سواء ميدانياً من خلال تجنيدهم أو عاطفياً وفكرياً من خلال بث الأفكار المغلوطة والمتطرفة. وفق “أخبار 24”.

وأشار الشمري إلى أن المركز قام برصد عملية استغلال الأطفال من خلال ألعاب الفيديو لبث العنف والتطرف في نفوسهم في سن مبكرة، كما قام بعمل دراسات واسعة لرصد تلك العمليات محلياً وإقليمياً ودولياً.

بالفيديو.. “أمن الدولة” و”اعتدال” يحذّران شباب المملكة من الانسياق وراء الفكر المتطرف

أخبار محلية
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