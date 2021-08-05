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أخبار محلية > استعداداً لانطلاق العام الدراسي.. ترحيل 3.5 مليون مقرر لمكاتب تعليم الرياض
05/08/2021   4:00 م

استعداداً لانطلاق العام الدراسي.. ترحيل 3.5 مليون مقرر لمكاتب تعليم الرياض

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أعلنت إدارة التعليم بمنطقة الرياض ترحيل 3.5 مليون من ‏المقررات الدراسية للمرحلة الابتدائية لجميع مكاتب التعليم التابعة لها؛ ‏لتوزيعها على المدارس الابتدائية استعداداً للعام الدراسي الجديد‎.‎

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة، علي الغامدي، أن المقررات ‏سيتم توزيعها على 1428 مدرسة ابتدائية، مع تطبيق الإجراءات ‏الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.‏

وأشار إلى أن الإدارة مستمرة في تنفيذ خطة الاستعداد فيما يتعلق ‏بالانتهاء من توزيع المقررات الدراسية لجميع المدارس التابعة ‏للإدارة بوقت كاف قبل انطلاقة العام الدراسي المقبل‎.‎

استعداداً لانطلاق العام الدراسي.. ترحيل 3.5 مليون مقرر على مكاتب تعليم الرياض

استعداداً لانطلاق العام الدراسي.. ترحيل 3.5 مليون مقرر على مكاتب تعليم الرياض

استعداداً لانطلاق العام الدراسي.. ترحيل 3.5 مليون مقرر على مكاتب تعليم الرياض

وفق “أخبار 24”.

استعداداً لانطلاق العام الدراسي.. ترحيل 3.5 مليون مقرر لمكاتب تعليم الرياض

أخبار محلية
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