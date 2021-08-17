بإجمالي 11.3 مليار ريال.. إقفال طرح شهر أغسطس 2021 من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين، اليوم (الثلاثاء)، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر أغسطس 2021م.
وحدّد المركز حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 11.358 مليار ريال، وذلك تحت برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي.
كما أوضح أنه جرى تقسيم الإصدارات إلى 3 شرائح، الأولى تبلغ 2.508 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2029، وبلغت الشريحة الثانية 4.485 مليار ريال تُستحق في عام 2033، فيما بلغت الشريحة الثالثة 4.365 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2036. وفق “أخبار 24”.
ويأتي هذا الإصدار ضمن خطة الاقتراض السنوية للعام 2021، التي أعلنتها “إدارة الدين” بداية العام المالي، والتي تستعرض عبرها جدول إصداراته المحلية لتتناسب مع أيام عمــل الســوق الدوليــة فيمــا يتعلــق بإعلانات الإصــدار ومواعيد التسوية.