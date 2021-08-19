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أخبار محلية > بالفيديو.. هكذا تغلبت “النقل” على الطبيعة الجغرافية الصعبة بمنطقة عسير
19/08/2021   9:31 ص

بالفيديو.. هكذا تغلبت “النقل” على الطبيعة الجغرافية الصعبة بمنطقة عسير

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تغلبت وزارة النقل والخدمات اللوجستية على الطبيعة الجغرافية الصعبة في منطقة عسير، بإقامة عدد من العقبات التي تُعزز كفاءة شبكة الطرق.

وأصبحت الطرق الممهدة حالياً قرابة 7 آلاف كيلومتر، بعدما كانت عام 1390هـ لا تتجاوز 575 كيلومتراً.

وتضمنت قائمة المشروعات التي نُفذت في عسير، طريق الطائف أبها نجران بطول 776 كيلومتراً، وإنشاء الطريق الرابط بمنطقة جازان “أبها ـ الدرب” بطول 79 كيلومتراً. وفق “أخبار 24”.

وشملت الطرق أيضاً، الطريق الرابط بين مدينة أبها ومحافظة محايل بطول 68 كيلومتراً، وعقبة الجوة التي تربط محافظة سراة عبيدة بمركز الفرشة بطول 108 كيلومترات.

بالفيديو.. هكذا تغلبت “النقل” على الطبيعة الجغرافية الصعبة بمنطقة عسير

أخبار محلية
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