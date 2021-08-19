بدء صرف مستحقات الدفعة السابعة لمزارعي القمح المحلي

بدأت المؤسسة العامة للحبوب، صرف مستحقات الدفعة السابعة لمزارعي القمح المحلي، شاملة الدفعة الأولى من مستحقي العلاقة التعاقدية بين المزارعين والشركات الزراعية.
وأوضحت المؤسسة أنه تم إيداع مستحقات الدفعة للذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للمؤسسة.
وقالت إن إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة بلغ أكثر من 90 مليون ريال لصافي 66.6 ألف طن، وذلك لـ 230 مزارعاً، منهم 26 مزارعاً وشركة من أصحاب العلاقة التعاقدية.
وأبانت أن إجمالي ما تم إيداعه منذ بداية الموسم بلغ نحو 460.4 مليون ريال لـعدد 1356 مزارعاً؛ بكمية بلغت نحو 352.3 ألف طن.
وحثت المؤسسة المزارعين على إقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات التدقيق. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن المؤسسة بدأت بتسلم القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 22 شعبان من العام الماضي، وقد بلغ إجمالي الكمية المتسلمة من المزارعين حتى الآن نحو 483.4 ألف طن لعدد 1898 مزارعاً.