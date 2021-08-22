حمية الصيام المتقطع.. فوائد إضافية لإنقاص الوزن

تعد حمية الصيام المتقطع من أشهر النظم الغذائية المتبعة لإنقاص الوزن، والتي تسفر عن نتائج جيدة إذا تم اتباعها وفقًا لإشراف طبي، تجنبًا للمشكلات الصحية لبعض أصحاب الأمراض المزمنة.
ويشير الخبراء إلى كون الصوم المتقطع، له فوائد عديدة إضافة لإنقاص الوزن، على أن يكون تناول الطعام في ساعات معينة ومقيدًا بشروط أيضًا، وفي هذا التقرير نتعرف على هذه الفوائد.
ما هي حمية الصيام المتقطع؟
يعتمد الصيام المتقطع على الامتناع عن تناول الطعام في عدد ساعات معينة خلال اليوم أو الأسبوع، وله عدة أساليب، وأكثرها شيوعًا تناول الطعام خلال فترة 8 ساعات فقط من اليوم، والامتناع عنه خلال فترة الـ 16 ساعة التالية من باقي اليوم، وهو ما يعرف بحمية 16:8.
– فوائد الصيام المتقطع
إبطاء الشيخوخة
يساعد الصيام المتقطع بنظام 8-16، على تأخير شيخوخة الجسم ومظاهر تقدم العمر، إضافة لإنقاص الوزن.
المساعدة في الوقاية من مرض السكري
وجد أن الصيام المتقطع يقلل الجلوكوز في الدم بنسبة 3- 6% لدى المصابين بمقدمات السكري، بينما لا يحدث أي تغير في نسبة الجلوكوز لدى الأصحاء، فيما يقل الأنسولين بنسبة 11- 57% بعد مرور 3 أسابيع من الصيام المتقطع.
خسارة الوزن الزائد
إن حمية الصيام المتقطع تساعد على خسارة الوزن كونها تعمل على تقليل كميات الطعام المتناولة خلال النهار، وبالتالي تنخفض السعرات الحرارية الداخلة للجسم.
كما تساعد على تحسين عمليات الأيض، مما يؤدي إلى حرق المزيد من الدهون في الجسم.
مفيد للأمراض المزمنة
أظهرت نتائج الدراسات أن الصوم المتقطع يساعد في حالات الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، والكبد، والإصابة بالأمراض المعدية، كما يزيد أيضا من مقاومة الإنسولين ومقاومة الأمراض المعدية.
تقليل الالتهاب
يقلل الصيام المتقطع من الالتهاب، وهو السبب الرئيسي للعديد من الأمراض المزمنة، علاوة على تقليل الكوليسترول الضار LDL، والدهون الثلاثية في الدم وغيرها من عوامل الخطر لصحة القلب.
تقليل الأعراض
قد يمنع من الإصابة بالسرطان، كما يقلل من الأعراض المرتبطة ببعض الأمراض، كالزهايمر، والتهاب المفاصل، والربو، والسكتة الدماغية، والتصلب المتعدد.
– مخاطر الصيام المتقطع
مع أن فوائد الصيام المتقطع عديدة، إلا أن له بعض المخاطر والتي يجب معرفتها قبل البدء بالحمية، ولذلك يجب اتباعها تحت إشراف طبي، وأهمها زيادة الوزن الناتجة عن الإفراط في تناول الطعام خارج ساعات الصيام.
وهناك بعض الأعراض الجانبية التي تتلاشى تدريجيا مع اعتياد الحمية الغذائية وهي التعب والضعف العام، والتأثير سلبًا على الخصوبة عند النساء.
نصائح عامة لنجاح الصيام المتقطع
كي تستفيد من حمية الصيام المتقطع بأقصى قدر، لابد أن تأخذ قسطًا من الراحة كلما احتاج الجسم لذلك، وتجنب الأنشطة القاسية خلال فترة الصيام. وفق “أخبار 24”.
إضافة إلى تضمين الطعام المحبب في الحصص المقررة خارج ساعات الصيام ولو بكميات قليلة لتجنب أي إفراط أو حرمان، واستخدام بعض منكهات الطعام الصحية بوفرة، لأنها تساعد على كبح الشهية، وتزيد من الشعور بالشبع لفترات أطول، خاصة الثوم، والخل، والأعشاب الصحية المختلفة.
وعليك اختيار الأطعمة الصحية التي تتضمن سعرات قليلة جدًا وحجمها كبير، مثل: الفشار، والبطيخ، والحصول على كميات كافية من الماء طوال الوقت، وتناول مشروبات عشبية ساخنة خالية من السكر خلال فترة الصيام.