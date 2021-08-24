“الداخلية”: السماح بعودة المقيمين القادمين من الدول المعلق القدوم منها ممن استكملوا تلقي جرعتين داخل المملكة

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم (الثلاثاء)، السماح بعودة المقيمين القادمين من الدول المعلق القدوم منها، الذين استكملوا تلقي جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم.
وأوضحت أنه يُسمح لهؤلاء المقيمين بالعودة إلى المملكة بشكل مباشر مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات ذات العلاقة، وذلك بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة.
جاء ذلك إشارة إلى ما سبق إعلانه بشأن تعليق السماح بدخول المملكة مؤقتاً للقادمين من عدد من الدول لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم، ويشمل ذلك القادمين من دول أخرى إذا كانوا قد مروا بأي من تلك الدول خلال الـ (14) يومًا السابقة لطلب دخول. وفق “أخبار 24”.