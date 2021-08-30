وكيل “أنسيلمو” يهدد إدارة الاتحاد بـ3 شروط قبل التوقيع

هدد فينيسيوس براتيس، وكيل لاعب وسط الوحدة، النجم البرازيلي أنسيلمو دي مورايس، إدارة نادي الاتحاد، بشأن انتقال لاعبه إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وشدد وكيل اللاعب، وفقا لشبكة “VIVA SPORT”، على إدارة الاتحاد أنه في حال لم يتم إرسال أكثر من نصف العقد أثناء التوقيع، فإنه سيصرف النظر عن العرض، رغم أن عرض الاتحاد للاعب أكثر مما يتقاضاه في الوحدة وأكثر من عرض النصر.
وطلب “براتيس” من نادي الاتحاد دفع عمولته كاملة قبل التوقيع، كما طالب بعقد خاص لمدرب اللياقة سيرجينهو، -وهو المدرب الخاص للاعب أنسيلمو- يفوق 4 أضعاف ما يتقاضاه مع الوحدة. وفق “أخبار 24”.
كما قام وكيل اللاعب بالتهديد بنقله لناد آخر في محاولة أخيرة منه للضغط على النادي بالدفع المقدم، حيث تعلم إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، أنه لايوجد لديه عرض أقوى.
من ناحيتها أشارت الشبكة إلى أن إدارة الاتحاد وافقت على جميع مطالب الوكيل ولاعبه أنسيلمو، ولكن الاختلاف في آلية السداد.