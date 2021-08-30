شارك الأرجنتيني ليونيل ميسي، لأول مرة بقميص باريس سان جيرمان، في فوز فريقه على مضيفه “ريمس” بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الأحد، في ختام منافسات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.
سجل كيليان مبابي، الهدف الأول لباريس سان جيرمان، في الدقيقة (16) برأسية من داخل منطقة الجزاء بعد استغلاله عرضية من أنخل دي ماريا، إلى داخل منطقة الجزاء قابلها الفرنسي برأسية رائعة سكنت الشباك.
ونجح كيليان مبابي في إحراز الهدف الثاني لباريس سان جيرمان، في شباك ريمس في الدقيقة (63) بعد عرضية من أشرف حكيمي، قابلها الفرنسي بتسديدة في الشباك.
وبدأ “ميسي” اللقاء على دكة بدلاء باريس سان جيرمان، قبل أن يدفع به المدرب بوكتينيو، في الدقيقة (66) بدلا من نيمار في الظهور الأول للنجم الأرجنتيني.
وحقق بي إس جي انتصاره الرابع توالياً ليتربع على الصدارة برصيد 12 نقطة، بينما تجمد رصيد ريمس عند 3 نقاط من 3 تعادلات في المركز السابع عشر.