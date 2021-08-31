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أخبار محلية > جامعة الملك فيصل توقّع مذكرة تفاهم مع شركة هواوي لتنمية المواهب التقنية
31/08/2021   8:36 ص

جامعة الملك فيصل توقّع مذكرة تفاهم مع شركة هواوي لتنمية المواهب التقنية

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وقّعت جامعة الملك فيصل أمس مذكرة تفاهم مع شركة هواوي لتنمية المهارات الرقمية المحلية في المملكة بالاعتماد على برامج أكاديمية هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات.

وتهدف الاتفاقية إلى توفير أحدث التقنيات للجامعة للإسهام في رعاية الطلاب الموهوبين وتعزيز قدراتهم.

ووقّع المذكرة كلٌ من معالي رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي ، والرئيس التنفيذي لشركة “هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية المحدودة” إريك يانغ بحضور عدد من المسؤولين.

يُذكر أنه جرى إطلاق أكاديمية هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات في عام 2013م، وتتعاون الأكاديمية مع الجامعات على رعاية وتنمية مواهب تقنية المعلومات والاتصالات للإسهام في تلبية الاحتياجات التقنية وتوفير القدرات التكنولوجية اللازمة لتطوير القطاع التقني.

جامعة الملك فيصل توقّع مذكرة تفاهم مع شركة هواوي لتنمية المواهب التقنية

أخبار محلية
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