اتفاق بين النصر والاتحاد للانسحاب من صفقة “أنسيلمو”

كشفت مصادر صحفية، اليوم الثلاثاء، آخر تطورات مفاوضات مجلس إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، لضم صفقة محترف الوحدة، اللاعب البرازيلي أنسيلمو دي مورايس، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وقالت المصادر، وفقا لصحيفة “الرياضية”، إن إدارة نادي الاتحاد قدمت عرضها الأخير للبرازيلي أنسيلمو، في محاولة أخيرة لكسب خدمات اللاعب، خاصة بعد دخول النصر في المنافسة للحصول على خدمات اللاعب.
وأشارت المصادر، إلى أن هناك اتصالاً جمع رئيس النصر، مسلي آل معمر، ونظيره في الاتحاد أنمار الحائلي، بشأن المفاوضات مع البرازيلي أنسيلمو.
وأوضحت المصادر أن رئيس النصر اقترح على الحائلي، أن ينسحب الناديان من الصفقة بسبب تلاعب وكيل أنسيلمو، مؤكدًا أن اسم وقيمة الناديين أكبر مما يحاول فعله الوكيل.