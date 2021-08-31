“استشاري” يحذر من تجاهل ضبط ساعات النوم.. ويقدم هذه النصائح

قال استشاري طب وبحوث النوم في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة البروفيسور سراج ولي، إن تجاهل ضبط ساعات النوم مع بدء العام الدراسي يسبب العديد من المشاكل الصحية في الجسم ومنها التعب، والخمول والنعاس وغيرها.
وأوضح ولي وفقاً لـ”عكاظ”، أن علاقة كفاءة الأداء والتحصيل العلمي مرتبطة بإعطاء الجسم كفايته من النوم، مبيناً أن السهر وسوء النوم يسببان اضطراب إفراز الأنسولين في الجسم، وضعف الجهاز المناعي، وزيادة خطر التعرض للأمراض المزمنة، واضطراب الجهاز الهضمي.
ونصح الجميع بمقاومة إغراءات مواقع التواصل الاجتماعي في أوقات متأخرة من الليل، وعدم التدخين، وتجنب إثارة الذهن قبل النوم بساعتين، وتقليل شدة الإضاءة والضوضاء، وتناول الأطعمة التي تحفز على الاسترخاء كالحليب والكرز والموز، وعدم الإفراط في تناول الطعام مساءً، والتعرض لأشعة الشمس، وممارسة التمارين الرياضية.