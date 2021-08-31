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اخبار رياضية > بالفيديو.. “المسحل” يشيد بتصرف “أمرابط” الشجاع في الدفاع عن المملكة.. ويتغنى بـ”غوميز”
31/08/2021   8:36 ص

بالفيديو.. “المسحل” يشيد بتصرف “أمرابط” الشجاع في الدفاع عن المملكة.. ويتغنى بـ”غوميز”

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أشاد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، بتلقين محترف النصر السابق، اللاعب المغربي نور الدين أمرابط، محللاً رياضياً هولندياً درساً قاسياً، بعدما هاجم المملكة.

وقال المسحل في تصريحات لبرنامج “شوت” على قنوات “SSC”: “نور الدين أمرابط، تحدث في قناة أوربية بكل شجاعة وإنصاف كبير جداً في الرد على بعض الانتقادات للمجتمع السعودي، وهذا نتيجة الارتياح التي شعر به في المملكة”.

ودافع أمرابط بشراسة عن المملكة بعدما حل ضيفًا على أحد البرامج التلفزيونية الهولندية، وتعرض للاستفزاز من المحلل الرياضي الهولندي، يوهان ديركسين الذي اتهمه باللعب في بلد لا تهتم بحقوق الإنسان.

وأوضح رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم: “كما أن محترف الهلال، اللاعب الفرنسي، غوميز، يعد من أكثر اللاعبين الذين يدعمون الثقافة السعودية.. وشاهدنا، خوزيه ألتون لاعب النصر السابق، الذي تأثر بثقافة المملكة أيضًا”. وفق “أخبار 24”.

وأوضح “المسحل”: “اليوم المملكة أصبحت تستضيف مسابقات كبيرة ومهمة، وآخرها استضافة باقي مباريات بطولة دوري أبطال آسيا 2021، بداية من ربع النهائي حتى المباراة النهائية”.

بالفيديو.. “المسحل” يشيد بتصرف “أمرابط” الشجاع في الدفاع عن المملكة.. ويتغنى بـ”غوميز”

اخبار رياضية
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