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أخبار المناطق > بعد 20 عامًا من الوجود.. أمريكا تعلن رسميًا انسحابها من أفغانستان
31/08/2021   8:36 ص

بعد 20 عامًا من الوجود.. أمريكا تعلن رسميًا انسحابها من أفغانستان

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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الإثنين، مغادرتها رسميًا لأفغانستان، بعد وجود دام لأكثر من 20 عامًا.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية، مغادرة السفير الأمريكي في كابل على متن آخر رحلة، حيث سبق إجلاء أكثر من 123 ألف مدني في أفغانستان خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأشارت إلى أن الجيش الأمريكي قد استكمل بشكل رسمي انسحابه من أفغانستان، منهيًا وجوده الذي بدأ في أعقاب هجمات 11 سبتمبر عام 2001، والتي استهدفت مبنى التجارة العالمي وعددًا من المنشآت العسكرية والحيوية في الولايات المتحدة. وفق “أخبار 24”.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن في وقت سابق، استمرار خطة الانسحاب العسكري الأمريكي من أفغانستان دون تغيير في سير عمليات الإجلاء.

بعد 20 عامًا من الوجود.. أمريكا تعلن رسميًا انسحابها من أفغانستان

أخبار المناطق
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