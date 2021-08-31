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31/08/2021   8:36 ص

منها إجبار الأطفال على الأكل.. مختصة توضح عادات غذائية سيئة للأطفال

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استعرضت أخصائية التغذية أروى باجخيف، مجموعة من العادات الغذائية السيئة الشائعة في المجتمع، والتي تؤدي إلى مشكلات صحية في مراحل عمرية لاحقة.

وأوضحت خلال لقائها في برنامج “الراصد” على قناة الإخبارية، أن إجبار الأطفال على الأكل يعد من العادات الخاطئة، مشددة على ضرورة تعويد الطفل على تناول الطعام في الوقت الذي يشعر فيه بالجوع، والتوقف عن تناوله بمجرد الشعور بالشبع وليس التخمة.

وحذرت من بناء علاقة غير صحية بين الأطفال والطعام، سواء عن طريق إجبارهم على تناول الطعام في أوقات الشبع أو استخدام الحلويات كمكافأة لهم.  وفق “أخبار 24”.

منها إجبار الأطفال على الأكل.. مختصة توضح عادات غذائية سيئة للأطفال

طب وتداوي
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