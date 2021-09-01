هذه الأطعمة تزيد إحساسك بالتوتر والقلق

يتحكم الغذاء الذي نتناوله؛ في أداء أجسادنا بشكل كامل، ومن بين هذا التحكم تأثير نوع الطعام على سلوكياتنا ومشاعرنا، كأن تزيد بعض الأطعمة من التوتر والقلق لدينا، وأن تؤدي أخرى إلى انخفاضه.
وفي هذا التقرير نستعرض الأطعمة، التي قد تزيد من إحساسك بالقلق والتوتر، خاصة إن كنت تعاني العرضين بشكل مستمر، وهو ما ينبغي معه الانتباه إلى ما تأكل.
السكر
تزيد الأطعمة الغنية بالسكر من الشعور بالقلق والتوتر، فعندما تتناولها يرتفع مستوى السكر في الدم بشكل سريع ومؤقت، ثم يهبط السكر بعد فترة قصيرة، وهو ما يشعر الجسم بالتعب، ويزيد من الإحساس بالتوتر والقلق، نتيجة زيادة إفراز هرموناتهما، بسبب عدم انتظام مستويات السكر في الدم.
الأطعمة عالية الملوحة
يساهم الصوديوم الذي هو عنصر أساسي في ملح الطعام، في ارتفاع ضغط الدم وهو الأمر الذي يزيد من مجهود القلب، ولذلك عليك الابتعاد عن الأطعمة عالية الملوحة والتقليل من الملح في طعامك لأنه سبب من أسباب التوتر والقلق.
الكافيين
يعاني البعض حساسية ضد الكافيين؛ والمقصود به هنا المشروبات، التي تحتوي عليه بكثرة كالقهوة والشاي ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية، وتشمل أعراض هذه الحساسية زيادة ضربات القلب أو ارتفاع ضغط الدم واضطرابات النوم والاضطرابات المعوية.
ويعاني أصحاب هذه الحساسية ارتفاع معدل القلق والتوتر بعد شرب كوب واحد من هذه المشروبات، ولذلك يجب عدم الإفراط في شرب هذه المواد بصفة عامة، ومراقبة جسدك بعد شربها بصفة خاصة، فإن كنت تشعر بأي من هذه الأعراض، فهذا مؤشر على أن لديك حساسية ضد الكافيين.
المضافات الغذائية
تعد المضافات الغذائية إلى الطعام من أبرز ما يؤدي إلى زيادة فرص الإصابة بالقلق والتوتر والاكتئاب، إضافة إلى دورها في إحداث خلل بوظائف الجهاز العصبي، وبين هذه المضافات المواد الحافظة، ومكسبات الطعم واللون والرائحة.
الأطعمة السريعة
من المعروف أن الأطعمة السريعة عالية السعرات الحرارية وقليلة القيمة الغذائية، فهي تحتوي على سكريات بسيطة ومكررة، إضافة للدهون المهدرجة والمضرة والصوديوم، ما يزيد من الثقل على المعدة وإفقاد التركيز، وزيادة الاكتئاب والقلق والتوتر.
الكربوهيدرات المكررة
يشار إلى الأطعمة المجردة من الكثير من الألياف والمغذيات الدقيقة، بمصطلح الكربوهيدرات المكررة، والتي تؤدي لحالات صحية خطيرة مثل السكري وأمراض القلب، والسمنة، إضافة إلى القلق والتوتر. وفق “أخبار 24”.
وتعد أطعمة كالدقيق الأبيض والأرز الأبيض والخبز الأبيض من بين الكربوهيدرات المكررة، إضافة إلى شراب الذرة عالي الفركتوز وشراب الصبار، والمعجنات والمشروبات الغازية والمعكرونة وحبوب الإفطار والوجبات الخفيفة والمصنعة.