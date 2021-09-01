تاليسكا وحجازي في صراع شرس على “الأفضل” في غرب آسيا خلال أغسطس

يتنافس ثنائي دوري المحترفين، مدافع الاتحاد، الدولي المصري أحمد حجازي، ومحترف نادي النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا على لقب أفضل لاعب في المسابقات المحلية في غرب آسيا عن شهر أغسطس.
ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الآسيوي، قائمة اللاعبين الذين برزوا مع فرقهم أو منتخباتهم الوطنية في المسابقات الكروية المحلية في غرب آسيا خلال شهر أغسطس، الذي انطلقت وتواصلت فيه بعض المسابقات الكروية في المنطقة.
ورشح “الآسيوي” كلا من أندرسون تاليسكا (النصر)، أحمد حجازي (الاتحاد)، كودجو لابا (العين الإماراتي)، محمود زعترة (الوحدات الأردني)، يزن النعيمات (سحاب الأردني)، خالد المبيض (الوحدة السوري) لاختيار لاعب واحد حتى تاريخ 5 سبتمبر الجاري. وفق “أخبار 24”.
وفتح “الآسيوي” باب التصويت من خلال الرابط التالي (ar.the-afc.com/news/afcsection/potm-west-august-2021)