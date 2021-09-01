نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > تاليسكا وحجازي في صراع شرس على “الأفضل” في غرب آسيا خلال أغسطس
01/09/2021   11:12 م

تاليسكا وحجازي في صراع شرس على “الأفضل” في غرب آسيا خلال أغسطس

+ = -
651

يتنافس ثنائي دوري المحترفين، مدافع الاتحاد، الدولي المصري أحمد حجازي، ومحترف نادي النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا على لقب أفضل لاعب في المسابقات المحلية في غرب آسيا عن شهر أغسطس.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الآسيوي، قائمة اللاعبين الذين برزوا مع فرقهم أو منتخباتهم الوطنية في المسابقات الكروية المحلية في غرب آسيا خلال شهر أغسطس، الذي انطلقت وتواصلت فيه بعض المسابقات الكروية في المنطقة.

ورشح “الآسيوي” كلا من أندرسون تاليسكا (النصر)، أحمد حجازي (الاتحاد)، كودجو لابا (العين الإماراتي)، محمود زعترة (الوحدات الأردني)، يزن النعيمات (سحاب الأردني)، خالد المبيض (الوحدة السوري) لاختيار لاعب واحد حتى تاريخ 5 سبتمبر الجاري. وفق “أخبار 24”.

وفتح “الآسيوي” باب التصويت من خلال الرابط التالي (ar.the-afc.com/news/afcsection/potm-west-august-2021)

تاليسكا وحجازي في صراع شرس على “الأفضل” في غرب آسيا خلال أغسطس

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885172003.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.