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أخبار محلية > ‏”التعليم” توقع مذكرة تفاهم مع “المالية” لتوسيع نطاق إقراض ‏المشاريع التعليمية
06/09/2021   12:44 م

‏”التعليم” توقع مذكرة تفاهم مع “المالية” لتوسيع نطاق إقراض ‏المشاريع التعليمية

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وقّعت وزارة التعليم، ممثلة بالإدارة العامة للاستثمار والتخصيص، ‏مذكرة تفاهم مع مبادرة صندوق دعم المشاريع بوزارة المالية؛ ‏لتوسيع نطاق الإقراض في قطاع التعليم، وتطوير إجراءات العمل ‏على استكمال المشاريع التعليمية الجديدة والقائمة، بما يتواكب مع ‏مستهدفات رؤية المملكة 2030‏‎.

وأوضحت الوزارة أن الاتفاقية تشمل التعاون المشترك في ‏تطوير محفّزات إضافية للقروض في قطاع التعليم؛ بهدف زيادة ‏جاذبية الاستثمار للمشاريع ذات الأهمية العالية وتطبيق المعايير ‏المالية المميزة، وكذلك توسيع نطاق إقراض المشاريع التعليمية ‏الجديدة والقائمة بما يتوافق مع استراتيجية وزارة التعليم.‏

وأشارت إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تحسين البيئة والمنشآت ‏التعليمية، ورفع القدرات التنافسية لقطاع التعليم بتعظيم أثره ‏الاقتصادي وتوفير التمويل للمشاريع التعليمية ذات الأولوية، ‏وكذلك تبادل الخبرات بين وزارتي التعليم والمالية في تنفيذ ‏المبادرات المشتركة.‏

يذكر أن صندوق دعم المشاريع إحدى مبادرات حزم التحفيز في ‏وزارة المالية، إذ يصل رأسماله إلى 10 مليارات ريال، مخصصةً ‏لتوفير التمويل والدعم للمشاريع الكبرى في القطاعات الصحية ‏والتعليمية والتطوير العقاري‎.‎

وزارة التعليم

وفق “أخبار 24”.

‏”التعليم” توقع مذكرة تفاهم مع “المالية” لتوسيع نطاق إقراض ‏المشاريع التعليمية

أخبار محلية
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