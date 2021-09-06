تنفيذ حكم القتل تعزيراً بجانٍ أُدين بتهريب الأسلحة والانضمام لخلية إرهابية واستهداف رجال الأمن

نفذت وزارة الداخلية، اليوم (الإثنين)، حكم القتل تعزيراً في أحد الجناة بالمنطقة الشرقية، لتورطه في تهريب الأسلحة والانضمام لخلية إرهابية واستهداف رجال الأمن.
وقالت الوزارة إن المواطن/ عدنان بن مصطفى الشرفا، أقدم على تهريب الأسلحة من وإلى المملكة، والاشتراك في خلية إرهابية تهدف لزعزعة الأمن في البلاد، واستهداف رجال الأمن من خلال إطلاق النار عليهم بقصد قتلهم، وعلى مقرات الجهات الأمنية وإثارة الفوضى والشغب.
وأبانت أن الجهات الأمنية ألقت القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم، مبينة أنه بإحالة الجاني المذكور إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، صدر بحقه صك بثبوت ما نُسب إليه.
ونظراً لأن ما قام به الجاني من جرائم عديدة ومحرمة وصدرت باجتماع وتخطيط، ولأن تلك الجرائم فيها من الشرور والبلاء العام ما لا ينقطع إلا باستئصال من فعله، فقد تم الحكم عليه بالقتل تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف المتخصصة والمحكمة العليا. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أنه صدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه، وتم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني اليوم في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.