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أخبار محلية > شاهد.. موجة غبار كبيرة تتسبب في إغلاق طريق “الأحساء – الدمام”
08/09/2021   7:32 م

شاهد.. موجة غبار كبيرة تتسبب في إغلاق طريق “الأحساء – الدمام”

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اجتاحت موجة غبار كبيرة المنطقة الشرقية، اليوم (الأربعاء)، وتسببت في إغلاق طريق “الأحساء – الدمام”.

وأظهر فيديو، نشرته الإخبارية، اجتياح الموجة للمنطقة، ما تسبب في شبه انعدام للرؤية على الطرق السريعة.

وكان المركز الوطني للأرصاد أصدر تنبيها بموجة أتربة مثارة في مدن “الأحساء والخبر والدمام والقطيف وبقيق” بالمنطقة الشرقية، مصاحبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية، متوقعًا أن تنتهي هذه الموجة الساعة 7 مساء اليوم. وفق “أخبار 24”.

شاهد.. موجة غبار كبيرة تتسبب في إغلاق طريق “الأحساء – الدمام”

أخبار محلية
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