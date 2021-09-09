مُختص: اشتراط “كشف الوجه” على المُتقدمات للوظائف مُخالفة لنظام العمل.. وهذه نصيحتي للفتيات

أوضح المُختص بالموارد البشرية أسامة الشمري، أن اشتراط كشف وجه الفتيات خلال التقدم للوظائف يُعد مُخالفة لنظام العمل، ولم ينص عليه أي تشريع.
وقال الشمري، إن أي تمييز لاختيار أحد الجنسين لشغل الوظائف مرفوض بنظام العمل ومن قبل منظمة العمل الدولية، مبيناً أنها مُمارسات وتشوهات خاطئة تتم من أشخاص لا يملكون الكفاءة الإدارية الكافية.
ونصح خلال إحدى حلقات برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، الفتيات برفض الوظائف التي تشترط حسن الوجه؛ كون ذلك يُعد خرقاً للنظام وتجاوزاً غير مقبول لأخلاقيات العمل. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أنه يجب على الفتيات عدم القبول بالوظائف التي تعرض تلك الطلبات، مشيراً إلى أن الفتاة يجب عليها عدم تقبل الوظيفة التي لا تتناسب مع هيئتها وقناعاتها ومبادئها.
فيديو | المختص في الموارد البشرية أسامة الشمري: كشف الوجه ليس مطلبًا للوظائف الحالية.. ويجب على الفتيات رفض هذه الوظائف#الراصد pic.twitter.com/OJOBphCN6q
— الراصد (@alraasd) September 8, 2021