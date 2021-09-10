جورج قرداحي وزيرا للإعلام.. الرئاسة اللبنانية تعلن تشكيل الحكومة الجديدة

أعلنت الرئاسة اللبنانية، اليوم (الجمعة)، تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي، وذلك بعد أكثر من عام على استقالة رئيس الحكومة السابق حسان دياب.
ووقّع الرئيس ميشال عون وميقاتي اليوم مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري.
ومن أبرز الأسماء التي تضمنها المرسوم تعيين سعادة الشامي نائباً لرئيس الحكومة، وعبد الله بو حبيب وزيرا للخارجية، وجورج قرداحي وزيرا للإعلام، وأمين سلام وزيرا للاقتصاد والتجارة، وعباس الحلبي وزيرا للتربية والتعليم العالي، وهنري خوري وزيرا للعدل، وبسام مولوي وزيرا للداخلية.
كما تم تعيين جورج كلاس وزيرا للشباب والرياضة، وموريس سليم وزيرا للدفاع الوطني، وعصام شرف الدين وزيرا للمهجرين، ويوسف خليل وزيرا للمالية. وفق “أخبار 24”.
وجرى اختيار نجلا رياشي لمنصب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، وهيكتور الحجار وزيرا للشؤون الاجتماعية، وفراس أبيض وزيرا للصحة، ووليد فياض وزيرا للطاقة، وتقرر أن تُعقد أول جلسة للحكومة الجديدة يوم الإثنين المقبل.
وكان عون قد كلف ميقاتي بتشكيل الحكومة اللبنانية في يوليو الماضي بعد اعتذار رئيس الوزراء السابق سعد الحريري إثر خلافات بينه وبين عون حول التشكيل المقترح.