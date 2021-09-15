اعتبرت وكالة الاستخبارات الوطنية الأمريكية أن أفغانستان لم تعد تمثّل “أكبر تهديـد” للولايات المتحدة الأمريكية، بينما هناك 4 دول عربية تمثّل هذا التهديد حاليا.
وقالت مديرة وكالة الاستخبارات الوطنية الأمريكية أفريل هاينز، وفقاً لوكالة “بلومبرغ”، إن التهديدات الإرهابية من 4 دول عربية، هي الصومال واليمن وسوريا والعراق، وتحديدا “داعـش”، تشكل خطرا أكبر من تلك التي قد تأتي من أفغانستان.
يذكر أن تنظيم “داعـش”، شن في 26 أغسطس الماضي عملية انتحارية استهدفت مطار كابول وسط عملية إجلاء القوات والرعايا الأمريكيين. وفق “أخبار 24”.
ونتج عن العملية الإرهابية مقتـل 13 عسكريًا أمريكيا وعشرات الأفغان، وهو ما دفع عددا من المسؤولين الأمريكيين للتأكيد أن التنظيم الإرهابي الذي يتخذ من أفغانستان ملاذا له يمثل تهديدًا محتملًا لأمريكا.