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أخبار محلية > شاهد.. استعدادات القوات الجوية لاحتفالات اليوم الوطني
15/09/2021   10:46 م

شاهد.. استعدادات القوات الجوية لاحتفالات اليوم الوطني

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واصلت القوات الجوية الملكية السعودية استعداداتها للمشاركة في احتفالات اليوم الوطني الـ 91 للمملكة.

وستقوم القوات بتنفيذ عروض جوية بعدد من تشكيلات طائراتها وبمشاركة فريق الصقور السعودية.

كما تؤدي مجموعة من الطائرات المقاتلة المطلية بهوية اليوم الوطني فعاليات الاستعراض في عدد من المناطق خلال الفترة من 13-1443/2/18هـ.

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. استعدادات القوات الجوية لاحتفالات اليوم الوطني

أخبار محلية
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