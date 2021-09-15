شاهد.. استعدادات القوات الجوية لاحتفالات اليوم الوطني

واصلت القوات الجوية الملكية السعودية استعداداتها للمشاركة في احتفالات اليوم الوطني الـ 91 للمملكة.
وستقوم القوات بتنفيذ عروض جوية بعدد من تشكيلات طائراتها وبمشاركة فريق الصقور السعودية.
كما تؤدي مجموعة من الطائرات المقاتلة المطلية بهوية اليوم الوطني فعاليات الاستعراض في عدد من المناطق خلال الفترة من 13-1443/2/18هـ.
#فيديو_الدفاع
إستعدادات #القوات_الجوية_الملكية_السعودية للمشاركة في إحتفالات #اليوم_الوطني_91.https://t.co/DboWEuTYdy pic.twitter.com/AourdWv7hC
— وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) September 15, 2021
وفق “أخبار 24”.