4 علامات تحذرك باحتمال إصابتك بنوبة قلبية بعد أسبوع

تحدث النوبة القلبية عندما يكون تدفُّق الدم إلى القلب مسدودًا، ويكون الانسداد في الغالب نتيجة تراكم الدهون والكوليسترول ومواد أخرى، والتي تكوِّن لويحة في الشرايين التي تغذي القلب.
وغالبا ما ترتبط نوبات القلب بألم في الصدر، ولكن هناك عددا كبيرا من الأعراض التي يمكن للمرء أن يعاني منها قبل حدوث نوبة مفاجئة.
وأشارت دراسات إلى ظهور أربعة أعراض تدل على أن هناك إصابة في نوبة قلبية قريبة تصيب الشخص بعد أسبوع، وذلك حسب الدراسات التي تضمنت 1145 مريضا يبلغون من العمر 55 عاما أو أقل، بين عامي 2009 و2013، وكان ما يقارب ثلث المشاركين من النساء.
وكانت الأعراض الأكثر شيوعا متشابهة بين الرجال والنساء، وشملت التعب غير المعتاد واضطرابات النوم والقلق وضعف الذراع أو عدم الراحة. وفق “أخبار 24”.
ويُعتبر ألم الصدر نادرا، حيث عانى ربع المشاركين فقط من هذه الأعراض المنذرة في الأسبوع السابق للنوبة القلبية، وبنسبة 72% فقط من الرجال عانوا من أعراض مبكرة، مقارنة بـ 85% من النساء.
وأوضحت الدراسات أن أقل من 40% من المرضى بدأوا العلاج بعد ظهور علامات تحذيرية، لافتة إلى أن استخدام العلاج الوقائي متشابه بين الرجال والنساء.