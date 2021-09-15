صورة تاريخية للملك سعود عند وصوله لمقر الأمم المتحدة قبل إلقاء خطابه الشهير في الجمعية العامة

نشرت مؤسسة الملك سعود، اليوم (الأربعاء)، صورة تاريخية للملك الراحل سعود بن عبدالعزيز أثناء لقائه الأمين العام للأمم المتحدة، داق همرشولد، في نيويورك.
وأظهرت الصورة الملك سعود يصافح الأمين العام للأمم المتحدة عند وصوله للمقر لتناول الغداء، قبل إلقاء خطابه الشهير في الجمعية العامة.
وأبانت المترجم والسكرتير الخاص للملك سعود، الشيخ جمال الحسيني، والأمير محمد بن سعود، يقفان خلف الملك، وذلك في عام 1957/1/29.
#الملك_سعود يصافح الأمين العام للأمم المتحدة السيد داق همرشولد عند وصوله لمقر #الأمم_المتحدة في نيو يورك ، لتناول الغداء قبل القاء خطابه الشهير في الجمعية العامة ، وخلفه الشيخ جمال الحسيني سكرتيره الخاص ومترجمه ، والأمير محمد بن سعود رحمهم الله . ٢٩/١/١٩٥٧ . pic.twitter.com/T6slYFoTBi
— الملك سعود (@kingsaud) September 15, 2021
وفق “أخبار 24”.