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أخبار محلية > صورة تاريخية للملك سعود عند وصوله لمقر الأمم المتحدة قبل إلقاء خطابه الشهير في الجمعية العامة
15/09/2021   10:45 م

صورة تاريخية للملك سعود عند وصوله لمقر الأمم المتحدة قبل إلقاء خطابه الشهير في الجمعية العامة

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نشرت مؤسسة الملك سعود، اليوم (الأربعاء)، صورة تاريخية للملك الراحل سعود بن عبدالعزيز أثناء لقائه الأمين العام للأمم المتحدة، داق همرشولد، في نيويورك.

وأظهرت الصورة الملك سعود يصافح الأمين العام للأمم المتحدة عند وصوله للمقر لتناول الغداء، قبل إلقاء خطابه الشهير في الجمعية العامة.

وأبانت المترجم والسكرتير الخاص للملك سعود، الشيخ جمال الحسيني، والأمير محمد بن سعود، يقفان خلف الملك، وذلك في عام 1957/1/29.

وفق “أخبار 24”.

صورة تاريخية للملك سعود عند وصوله لمقر الأمم المتحدة قبل إلقاء خطابه الشهير في الجمعية العامة

أخبار محلية
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