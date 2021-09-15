“الصادرات” تقر استراتيجية “التحوّل المؤسسي”

اعتمد مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات، اليوم (الأربعاء)، استراتيجية التحول المؤسسي للهيئة، والمتضمنة تطوير الهيكل التنظيمي وأهدافا ورؤى جديدة تُسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمصدرين وتطوير منظومة العمل خلال المرحلة القادمة.
وشكّل المجلس لجنة برئاسة نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية أسامة الزامل، تضم عددًا من رجال الأعمال المصدرين أعضاء مجلس الإدارة، تُعنى بتمكين المصدرين وتطوير الصادرات غير النفطية. وفق “أخبار 24”.
وناقش المجلس خلال الاجتماع المنعقد عن بعد برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة بندر الخريّف، مستجدات المشاريع القائمة والخدمات، مثل المناقصات الدولية ومكاتب تمثيل الشركات السعودية في العراق، ومشروع دراسات الأسواق وفرص التصدير، وأبرز ما حققه برنامج “صُنع في السعودية” منذ إطلاقه مارس الماضي.