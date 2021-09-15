نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > غرامة تصل إلى 5 ملايين ريال.. تعرّف على عقوبات مخالفي نظام حماية البيانات الشخصية
15/09/2021   10:46 م

غرامة تصل إلى 5 ملايين ريال.. تعرّف على عقوبات مخالفي نظام حماية البيانات الشخصية

+ = -
547

أكد المستشار القانوني المحامي أحمد المالكي أن مخالفي نظام حماية البيانات الشخصية سيواجهون عدة عقوبات حددها النظام، وتتراوح بين الإنذار أو السجن أو الغرامة.

وبين المالكي أن أبرز المخالفات للنظام هي الإفصاح عن بيانات حساسة أو نشرها، أو مخالفة شروط النقل والإفصاح عن البيانات الشخصية لخارج المملكة، أو مخالفة حكم من أحكام النظام أو اللوائح، موضحًا أن المخالف سيواجه الإنذار أو السجن أو الغرامة، التي تصل إلى 5 ملايين ريال، وذلك حسب نوع المخالفة أو الفعل.

وشدد على أن النظام منع الجهة المسيطرة على البيانات، التي تقوم بجمع البيانات الشخصية وحفظها وصيانتها ونشرها بغرض تقديم خدمات خاصة للأفراد، من أخذ بيانات الشخص أو جمعها أو معالجتها من دون الموافقة الصريحة من صاحبها. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن النظام كفل تنظيم عمليات التعامل مع البيانات الشخصية المتعلقة بالأفراد الطبيعيين وفق مبادئ وضوابط جمع هذه البيانات، ومعالجتها، وتخزينها، واستعمالها، وتمريرها إلى طرف ثالث.

غرامة تصل إلى 5 ملايين ريال.. تعرّف على عقوبات مخالفي نظام حماية البيانات الشخصية

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885174544.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.