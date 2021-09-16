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أخبار محلية > حالة الطقس اليوم: رياح مثيرة للأتربة على المدينة وأمطار رعدية على مرتفعات مكة والجنوب
16/09/2021   8:19 ص

حالة الطقس اليوم: رياح مثيرة للأتربة على المدينة وأمطار رعدية على مرتفعات مكة والجنوب

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم (الخميس)، أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على سواحل البحر الأحمر ومنطقة المدينة المنورة.

وتوقع التقرير استمرار تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

وعن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، تتوقع الأرصاد أن تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى 3 أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج. وفق “أخبار 24”.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

حالة الطقس اليوم: رياح مثيرة للأتربة على المدينة وأمطار رعدية على مرتفعات مكة والجنوب

أخبار محلية
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