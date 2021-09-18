باريس سان جيرمان يعلق على مواجهة نجوم الهلال والنصر في موسم الرياض

علق نادي باريس سان جيرمان على مواجهة نجوم الهلال والنصر في موسم الرياض خلال شهر يناير المقبل.
وأكد باريس سان جيرمان، أن الفريق سيوجد في قطر قبل أن يختتم رحلته بالرياض لخوض مباراة ودية قبل عودة الوفد إلى فرنسا.
وأوضح النادي الفرنسي أنه سيواجه فريقا يتكون من لاعبي اثنين من أفضل الأندية السعودية: نادي الهلال ونادي النصر.
وأعلنت هيئة الترفيه برئاسة تركي آل الشيخ، مساء أمس الجمعة، عن تنظيم مواجهة كبرى بين باريس سان جيرمان الفرنسي ومزيج من نجوم الهلال والنصر ضمن فعاليات موسم الرياض يناير المقبل. وفق “أخبار 24”.
وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “عشان تتخيلون أكثر .. مباراة من العيار الثقيل تجمع نجوم الهلال والنصر في فريق واحد أمام أقوى فرق العالم نادي باريس سان جيرمان بكامل نجومه في كأس موسم الرياض، ترقبوها في يناير القادم”.