نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > باريس سان جيرمان يعلق على مواجهة نجوم الهلال والنصر في موسم الرياض
18/09/2021   10:29 م

باريس سان جيرمان يعلق على مواجهة نجوم الهلال والنصر في موسم الرياض

+ = -
677

علق نادي باريس سان جيرمان على مواجهة نجوم الهلال والنصر في موسم الرياض خلال شهر يناير المقبل.

وأكد باريس سان جيرمان، أن الفريق سيوجد في قطر قبل أن يختتم رحلته بالرياض لخوض مباراة ودية قبل عودة الوفد إلى فرنسا.

وأوضح النادي الفرنسي أنه سيواجه فريقا يتكون من لاعبي اثنين من أفضل الأندية السعودية: نادي الهلال ونادي النصر.

وأعلنت هيئة الترفيه برئاسة تركي آل الشيخ، مساء أمس الجمعة، عن تنظيم مواجهة كبرى بين باريس سان جيرمان الفرنسي ومزيج من نجوم الهلال والنصر ضمن فعاليات موسم الرياض يناير المقبل. وفق “أخبار 24”.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “عشان تتخيلون أكثر .. مباراة من العيار الثقيل تجمع نجوم الهلال والنصر في فريق واحد أمام أقوى فرق العالم نادي باريس سان جيرمان بكامل نجومه في كأس موسم الرياض، ترقبوها في يناير القادم”.

باريس سان جيرمان يعلق على مواجهة نجوم الهلال والنصر في موسم الرياض

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885175026.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.