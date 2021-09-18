حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الأحد في مناطق المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ الأحد، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، وتحد من مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الممتد من الليث الى جازان.
كما تنشط الرياح السطحية التي تثير الغبار على أجزاء من وسط وشمال المملكة، في حين تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير، وكذلك على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.
وتسجَّل أعلى درجات الحرارة في مناطق المملكة في مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ 43 درجة مئوية، فيما تسجل السودة 13 درجة. وفق “أخبار 24”.