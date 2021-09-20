أعلنت شركة “فايزر” الأمريكية أن لقاحها المضاد لفيروس “كورونا” المستجد، والذي طورته بالتعاون مع “بيونتك” الألمانية، أثبت خلال التجارب السريرية على الأطفال من سن خمس سنوات وحتى 11 عامًا؛ أنه آمن ويوفر مستويات مناعة قوية.
وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم (الإثنين)، أنها أجرت تجربة على فئة من الأطفال باستخدام كمية 10 ميكروجرامات -ثلث الجرعة المستخدمة بين المراهقين والشباب- من لقاحها المكون من جرعتين.
وأكدت “فايزر” أن الجرعات أنتجت مناعة قوية، وتتسبب في أعراض جانبية مماثلة لنظيرتها بين الأشخاص الذين يتراوح متوسط أعمارهم بين 16 عامًا و25 عامًا. وفق “أخبار 24”.
ومن بين الأعراض الجانبية المشتركة بين الأطفال والبالغين، الصداع وآلام العضلات والإرهاق والغثيان والارتجاف.
وأوضحت “فايزر” أن البيانات التي توصلت إليها سوف يتم عرضها على إدارة الدواء والغذاء الأمريكية في أقرب وقت ممكن.