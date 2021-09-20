“الجزائية” تحدد موعداً بديلاً للنظر في الدعوى المقامة ضد المتهم “بدر المطيري”

حددت المحكمة الجزائية المتخصصة موعدًا بديلًا لنظر للنظر في الدعوى المقامة ضد المتهم/ بدر عمر منير المطيري -سعودي الجنسية-، لتُعقد عند الساعة الثامنة والنصف يوم الإثنين 26/ 3/ 1443هـ.
وأوضحت المحكمة أن المتهم المذكور يحمل الهوية الوطنية رقم (1004415178)، وأن القرار جاء نظراً لتغيبه عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه وعدم تمكّن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثّق لديها.
ودعت المدعى عليه للحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، مبينةً أنه في حال عدم حضوره ستحكم في الدعوى غيابياً، بناءً على ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (9) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله. وفق “أخبار 24”.