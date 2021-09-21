مختص يوضح دور “الأمانات” في توعية المواطن بطريقة رمي النفايات في الأماكن المخصصة

أكد المختص في البيئة الدكتور تركي حبيب الله، أن أمانات المدن لها دور كبير في توعية المواطن بطريقة رمي النفايات في الأماكن المخصصة لها.
وقال حبيب الله خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن الأمانات تقوم بتوزيع الحاويات الخاصة بإعادة تدوير الورق والزجاج ومخلفات المباني في جميع مناطق المملكة بألوان مختلفة، كما أنها توجه المواطن بضرورة فرز النفايات ووضعها في الحاويات المخصصة.
ولفت إلى أن البلديات شددت أيضاً على عدم رمي مخلفات المباني في الأماكن العشوائية، وأجبرت المقاولين على التعاقد مع شركات مختصة للتعامل مع هذه النفايات، ونقلها في الأماكن المخصصة لها. وفق “أخبار 24”.
فيديو | المختص في البيئة د. تركي حبيب الله: أمانات المدن لها دور كبير في توعية المواطن بطريقة رمي النفايات في الأماكن المخصصة #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/7wVcD0m5Hh
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) September 20, 2021